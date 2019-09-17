В. Кулёмин: не расскажу секретов из раздевалки, был серьёзный разговор

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин подвёл итоги матча с «Адмиралом» (4:2).



«Приятно забивать, но главное, что команда выиграла. Опять мы проспали начало. Добавили только с середины второго периода и показали, что умеем же играть. Я не знаю, может быть, стесняемся играть с самого начала игры. Добавили в скоростях, забили один гол, серьёзно поговорили в перерыве и добавили в раздевалке. Забили хорошие голы. Можем играть, но надо начинать нормально.



Мы хотим рано просыпаться, но получилось наоборот. Давно дома не играли. Может, смена обстановки. Бог дал, что хорошо сыграли во второй половине. Будем работать дальше. Не расскажу всех секретов, о которых говорили в перерыве. Серьёзный разговор был. Тренер просил сыграть активнее. Надо было играть без прокатов, много до этого позволяли сопернику.



СКА больше не тот монстр, которым был раньше? Да я бы не сказал так. Понимаете, ведь это только начало сезона. Прошло только две недели. Кто-то берёт со старта, а кто-то постепенно вкатывается. Посмотрите на ту же «Магнитку». Не стоит судить сразу. Все постепенно притрутся, и тогда можно уже о чём-то говорить», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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