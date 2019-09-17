С. Зубов: «Сочи» не бросил играть, это положительный момент

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от проигрыша в домашнем матче с петербургским СКА (0:1).
«Гол, конечно, сумбурный. На выходе нерасторопно сыграли. Не бросили играть — это, наверное, положительный момент. В целом уступали в движении шайбы, в том, как мы двигали шайбу. Нужно учиться принимать правильные решения на входе и во многих компонентах. Сегодня не успевали за соперником. Забивая с командой СКА, имеешь хорошие возможности, а не забиваешь — шансов нет», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
Первый гол зрители увидели на десятой минуте — удачный бросок записал на свой счёт нападающий «армейского» коллектива Йори Лехтеря. Для финского форварда гол стал уже пятым в сезоне. Заброшенная шайба стала единственной в матче. Голкипер СКА Алексей Мельничук оформил «сухарь», ставший для него дебютным в КХЛ.
- 17 сентября 2019
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