Кудашов: плавно вводим Подколзина во взрослый хоккей, его время увеличивается

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с хоккейным клубом «Сочи» (1:0).
«Тяжёлая игра. Довольны конечным результатом. В игре были как положительные, так и отрицательные моменты. Начали не очень хорошо в атаке, но в дальнейшем использовали свой момент. Потом были удаления, в которых проявили самоотверженность и хорошо отыграли, вратарь в нужный момент поймал. Командные действия, командная нацеленность на результат принесли нам два очка.
Подколзин получает недостаточно много игрового времени? У нас в команде много игроков, которые заслуживают ещё больше игрового времени. Молодой хоккеист. Плавно вводим его во взрослый хоккей. Нельзя сказать, что всё по плану, но его игровое время с каждым разом увеличивается. Поэтому, думаю, всё нормально.
Насколько важен первый „сухарь“ в сезоне? Всегда важно в первую очередь выиграть. Как я сказал, игра была очень сложной. Соперник здорово играл и моменты имел. Здесь заслуга всей команды. В первую очередь вратаря, который вовремя подтащил, и, опять же, самоотверженность всей команды. Это очень важно. Это очень тяжёлая победа с таким минимальным счётом. Она придаёт сил и уверенности», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
- 17 сентября 2019
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