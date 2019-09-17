Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кудашов: плавно вводим Подколзина во взрослый хоккей, его время увеличивается

Кудашов: плавно вводим Подколзина во взрослый хоккей, его время увеличивается
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с хоккейным клубом «Сочи» (1:0).

«Тяжёлая игра. Довольны конечным результатом. В игре были как положительные, так и отрицательные моменты. Начали не очень хорошо в атаке, но в дальнейшем использовали свой момент. Потом были удаления, в которых проявили самоотверженность и хорошо отыграли, вратарь в нужный момент поймал. Командные действия, командная нацеленность на результат принесли нам два очка.

Подколзин получает недостаточно много игрового времени? У нас в команде много игроков, которые заслуживают ещё больше игрового времени. Молодой хоккеист. Плавно вводим его во взрослый хоккей. Нельзя сказать, что всё по плану, но его игровое время с каждым разом увеличивается. Поэтому, думаю, всё нормально.

Насколько важен первый „сухарь“ в сезоне? Всегда важно в первую очередь выиграть. Как я сказал, игра была очень сложной. Соперник здорово играл и моменты имел. Здесь заслуга всей команды. В первую очередь вратаря, который вовремя подтащил, и, опять же, самоотверженность всей команды. Это очень важно. Это очень тяжёлая победа с таким минимальным счётом. Она придаёт сил и уверенности», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

СКА переиграл «Сочи», Мельничук оформил первый «сухарь» в КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент