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Буцаев: «Нефтехимику» не хватило мастерства, хладнокровия и завершения

Буцаев: «Нефтехимику» не хватило мастерства, хладнокровия и завершения
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча с нижегородским «Торпедо» (0:3).

«Игра была интересной. К сожалению, проспали первые пять минут, заработали ненужные удаления. Пытались во втором периоде, но не хватило мастерства, хладнокровия… Ну и, конечно, ненужные удаления. В начале третьего периода, когда соперник реализовал большинство, стало уже тяжело. Тем не менее играли до последнего. Были моменты, были шансы, но не совсем были сильны в завершении», — приводит слова Буцаева официальный сайт «Торпедо».

Счёт был открыт на пятой минуте — отличился защитник команды хозяев Чарльз Дженовей. На 13-й минуте защитник Георгий Мишарин упрочил преимущество нижегородского коллектива. На старте третьего периода заброшенную шайбу на свой счёт записал форвард «Торпедо» Пол Щехура, увеличив разницу до трёх голов. Сухой матч оформил голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров.

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