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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

17 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Барыс» одержал победу над «Спартаком» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 Бойд (Блэкер, Пакаринен) – 34:15' (5x4)   2:0 Найт (Метальников, Старченко) – 37:15' (5x5)   3:0 Бойд (Тангрэди, Пакаринен) – 41:39' (5x4)

«Автомобилист» одолел «Авангард» — 3:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Мацек – 07:22' (4x5)   1:1 Кошелев (Мартынов, Пивцакин) – 11:19' (5x5)   2:1 Секстон (Коварж) – 38:10' (5x4)   2:2 Войнов (Семёнов) – 42:36' (5x5)   3:2 Холланд (Бодров) – 62:16' (4x3)

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар» — 3:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Вонг (Кракнелл, Миллер) – 20:08' (5x5)   1:1 Хартикайнен (Умарк) – 20:46' (6x5)   1:2 Кракнелл (Грубец) – 39:43' (5x5)   2:2 Сошников (Баранов) – 45:10' (5x5)   3:2 Ларсен (Умарк) – 57:21' (5x4)

«Торпедо» победило «Нефтехимик» — 3:0.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Дженовей (Шрёдер, Жафяров) – 04:18' (5x4)   2:0 Мишарин (Белевич) – 12:09' (5x5)   3:0 Щехура (Аляев, Варфоломеев) – 41:56' (5x4)

Московское «Динамо» переиграло «Адмирал» — 4:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Глазачев (Вихарев, Дьяков) – 02:09' (5x5)   0:2 Вихарев (Воронин) – 34:31' (5x5)   1:2 Кулёмин (Ефремов, Моисеев) – 37:10' (5x5)   2:2 Индрашис (Яшкин) – 47:48' (5x4)   3:2 Миронов (Шипачёв) – 58:09' (5x5)   4:2 Яшкин (Чайковски, Хиетанен) – 58:25' (5x5)

ХК «Сочи» уступил СКА — 0:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 сентября 2019, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Лехтеря (Плотников, Ткачёв) – 09:12' (5x5)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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