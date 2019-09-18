Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

17 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось шесть матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги



«Барыс» одержал победу над «Спартаком» — 3:0.

«Автомобилист» одолел «Авангард» — 3:2 ОТ.

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар» — 3:2.

«Торпедо» победило «Нефтехимик» — 3:0.

Московское «Динамо» переиграло «Адмирал» — 4:2.

ХК «Сочи» уступил СКА — 0:1.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.