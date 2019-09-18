Чирлидинг в купальниках, маскот-боксёр и понурый Ротенберг. Фото с «Сочи» — СКА
17 сентября в Сочи на стадионе «Большой» хоккейный клуб «Сочи» на домашней площадке уступил петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 0:1. Черноморский клуб проиграл четыре матча из пяти последних, у СКА три победы в пяти встречах.
Первый гол зрители увидели на 10-й минуте: удачный бросок записал на свой счёт нападающий «армейского» коллектива Йори Лехтеря. Для финского форварда гол стал уже пятым в сезоне. Заброшенная шайба стала единственной в матче. Голкипер СКА Алексей Мельничук оформил «сухарь», ставший для него дебютным в КХЛ.
Лучшие кадры с матча «Сочи» — «СКА» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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