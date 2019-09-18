Юньков — об отсутствии Знарка: главного тренера всегда не хватает

Нападающий московского «Спартака» Михаил Юньков подвёл итоги матча с «Барысом» (0:3).



«Рецепт от неудач один: больше работать, больше бросать, где-то играть попроще. Два «сухих» поражения вряд ли связаны друг с другом… Будем стараться переломить неудачную серию, соберёмся вместе, всё обговорим. Будем как один на следующей игре отрабатывать. Чем раньше забьём, тем будет лучше. Знарок? Главного тренера всегда не хватает», — приводит слова нападающего официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующем игровом отрезке подопечные Андрея Скабелки забили дважды, авторами точных бросков стали нападающие Дастин Бойд и Корбан Найт. На 42-й минуте Бойд оформил дубль, упрочив преимущество «Барыса». Сухой матч оформил голкипер хозяев Хенрик Карлссон.





«Барыс» нанёс «Спартаку» пятое поражение в шести матчах, у Бойда — дубль