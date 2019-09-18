Шайба Валентина Зыкова помогла «Вегасу» разгромить «Колорадо»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков помог своей команде крупно обыграть «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче, отметившись забитой шайбой и результативной передачей.

«Вегас» разгромил в гостях «Колорадо» со счётом 5:0. Помимо Зыкова, набравшего 2 очка по системе «гол+пас», российский форвард «Колорадо» Владислав Каменев по итогам игры заработал показатель полезности "-2". Никита Задоров и Валерий Ничушкин участие во встрече не принимали.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вегаса».

Зыков является воспитанником московского ЦСКА. «Лос-Анджелес Кингз» выбрал Зыкова во втором раунде драфта 2013 года под 37-м номером. 29 февраля 2016 года Валентин был обменян в клуб «Каролина Харрикейнз», которая впоследствии выставила его на драфт отказов, откуда игрока забрал «Эдмонтон». В конце декабря 2018 года Зыков стал хоккеистом «Вегаса».

В матче новичков «Аризоны» и «Вегаса» случилось три драки