Лалонд — о поражении в матче с «Динамо»: голову нужно было использовать

Защитник «Адмирала» Шон Лалонд подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:4).
«Первый период начали хорошо, доставляли шайбу в зону атаки, создавали моменты, открыли счёт, потом немного подсели. Соперник усилил натиск, создавал огромное давление на наши ворота.
Я думаю, что нам нужно было больше использовать голову, а удаления — часть игры. Хочу сказать, что мы справились с меньшинством в таких деталях, как вовремя выбросить шайбу из зоны либо наоборот придержать её там, а когда не вывели шайбу — получили гол. Также надо было чаще выигрывать единоборства.
Мне сложно ответить, почему, открывая счёт во всех матчах, мы выиграли только половину. Возможно, это связано с тем, что подсознательно мы больше внимания уделяем тому, чтобы удержать счёт, а надо продолжать доставлять шайбу в зону атаки. Может быть, это боязнь ошибиться», — цитирует Лалонда пресс-служба приморского клуба.
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