Лалонд — о поражении в матче с «Динамо»: голову нужно было использовать

Защитник «Адмирала» Шон Лалонд подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:4).

«Первый период начали хорошо, доставляли шайбу в зону атаки, создавали моменты, открыли счёт, потом немного подсели. Соперник усилил натиск, создавал огромное давление на наши ворота.



Я думаю, что нам нужно было больше использовать голову, а удаления — часть игры. Хочу сказать, что мы справились с меньшинством в таких деталях, как вовремя выбросить шайбу из зоны либо наоборот придержать её там, а когда не вывели шайбу — получили гол. Также надо было чаще выигрывать единоборства.



Мне сложно ответить, почему, открывая счёт во всех матчах, мы выиграли только половину. Возможно, это связано с тем, что подсознательно мы больше внимания уделяем тому, чтобы удержать счёт, а надо продолжать доставлять шайбу в зону атаки. Может быть, это боязнь ошибиться», — цитирует Лалонда пресс-служба приморского клуба.