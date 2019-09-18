В предсезонном матче «Миннесоты» и «Далласа» состоялась яркая драка
В предсезонном матче «Миннесоты Уайлд» и «Даллас Старз» состоялась яркая драка. Форвард «Миннесоты» Райан Хартман уложил на лёд нападающего «Далласа» Тая Фелхабера.
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Сама игра завершилась победой «Далласа» со счётом 2:1 ОТ, но при этом российский форвард «Старз» Денис Гурьянов заработал показатель полезности "-1", проведя на льду 15 минут и 23 секунды. Гурьянов не нанёс бросков в створ ворот и не выполнил ни одного силового приёма Александр Радулов участия в матче не принимал.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роопе Хинтц и Джастин Даулинг (на его счету гол в овертайме). Автором единственной шайбы «Миннесоты» стал Хартман, пополнивший состав «Уайлд» в межсезонье.
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