На Востряковском кладбище открыт памятник заслуженному тренеру России Гурееву

Вчера, 17 сентября, на Востряковском кладбище Москвы, спустя год после ухода из жизни Валентина Гуреева, был открыт памятник двукратному обладателю Кубка СССР, чемпиону СССР 1976 года в составе «Спартака» и заслуженному тренеру России.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Спартака»

В церемонии приняли участие родные и близкие Валентина Николаевича, а также легендарные спартаковцы — олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира, Европы и Советского Союза Борис Майоров, чемпион мира, Европы и СССР Виктор Криволапов, чемпион СССР, заслуженный тренер страны Фёдор Канарейкин.

На могиле высится огромная шайба, на которой изображён портрет хоккеиста и спартаковский ромб, у подножия памятника стоят любимые хоккейные коньки. Гуреев провёл в составе «Спартака» девять сезонов, в 1993-1995 годах трудился на посту главного тренера московской команды.

В качестве старшего тренера молодёжной сборной СССР и России Гуреев четырежды выиграл чемпионат мира (1986, 1989, 1999, 2003), дважды стал серебряным призёром (1990, 1998) и дважды бронзовым призёром (1996, 1997).