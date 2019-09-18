«Сибирь» из-за травмы потеряла нападающего Шашкова
Нападающий хоккейного клуба «Сибирь» Никита Шашков в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:3 Б) получил повреждение верхней части тела, информирует официальный сайт новосибирской команды. После прохождения медицинского обследования стал известен срок восстановления хоккеиста: три недели.
20-летний нападающий в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в трёх встречах, не сумев отметиться результативными действиями. В среднем хоккеист проводил на площадке больше 10 минут за матч.
Команда Николая Заварухина занимает восьмое место в Восточной конференции. В активе «Сибири» семь очков в шести матчах. Сегодня, 18 сентября, новосибирский клуб примет на домашнем льду «Трактор». Начало — в 15:30 мск.
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