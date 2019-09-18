Сможет ли «Локомотив» уйти с последнего места в Западной конференции?

Сегодня, 18 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча регулярного чемпионата. Перед очередным игровом днём последнее место в Западной конференции занимает «Локомотив», набравший четыре очка после пяти матчей.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Сибирь» — «Трактор»;

— «Динамо» Мн — «Амур»;

— «Витязь» — «Северсталь»;

— «Динамо» Р — «Локомотив»;

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.