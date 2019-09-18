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Ковальчук — о 0:5: знакомимся с новой системой. «Кингз» удавались хорошие вещи

Ковальчук — о 0:5: знакомимся с новой системой. «Кингз» удавались хорошие вещи
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прокомментировал разгромное поражение в предсезонном матче НХЛ с «Аризоной Койотс» (0:5).

«Было приятно вернуться на лёд. Играть всегда интересно, хотя сегодня было сложно. Нам удавались хорошие вещи, но мы ещё знакомимся с новой системой. Это займёт какое-то время», — приводит слова Ковальчука журналист Джо Ховен.

Дублем в составе победителей отметился американский нападающий Конор Гарланд. Также в его активе результативная передача. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на площадке 20.58 и отметился голевой передачей при показателе полезности "+1".

Ковальчук сыграл 17.33 и нанёс четыре броска в створ при полезности "-1". Ещё один российский нападающий «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на льду 15.51 и дважды бросил по воротам, а также выполнил четыре силовых приёма.

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