Плющев: российский хоккей специфичен. Для североамериканцев тёмный лес

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о проблемах «Локомотива» и «Авангарда» на старте регулярного чемпионата КХЛ. Ярославский клуб занимает последнее место в Западной конференции, а омичи столкнулись с большим количеством повреждений.
«В Ярославле много молодых талантов, там нужна тонкая тренерская работа, подводка, понимание психологии российских хоккеистов. Судя по тому, что мы видим в исполнении „Локомотива“ в этом сезоне, такого понимания на ярославской лавочке нет. А это значит, что в Ярославле кризис не купирован и может быть более затяжным, чем в Магнитогорске.
Нужно понимать, что российский хоккей достаточно специфичен. Это касается всего — психологии игроков, календаря, перелетов и так далее. В Северной Америке нет такого понятия, как предсезонная подготовка. Там игроки работают в индивидуальном порядке, потом проводят выставочные игры — и всё, в бой регулярного чемпионата. У нас система подготовки совсем другая — коллективная, централизованная и поэтапная. Сначала закладывается функциональный фундамент, затем идёт переход с земли на лёд и набор игровых кондиций.
Думаю, для тех же североамериканских тренеров всё это тёмный лес. И не потому что они не профессионалы, а потому что воспитаны на совсем других традициях. Отсюда и проблемы многих специалистов-легионеров в КХЛ — даже несмотря на то что в Россию их приглашают прежде всего ведущие клубы, в которых не так просто провалиться.
У тренера «Авангарда», наверное, есть много сильных качеств, но вы посмотрите, сколько в «Авангарде» на старте сезона травм. Выкошена чуть ли не половина команды! Травмы получают прежде всего не полностью подготовленные хоккеисты — это аксиома. Понятно, что специфика повреждений разная, но всё равно тенденция просматривается — какие-то моменты, похоже, были упущены именно в предсезонный период», — цитирует Плющева Russia-Hockey.
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