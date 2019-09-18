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Лайне — о «Виннипеге»: в другом месте мог бы играть с лучшими хоккеистами

Лайне — о «Виннипеге»: в другом месте мог бы играть с лучшими хоккеистами
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне высказался относительно роли в команде. 21-летний финн пока не подписал новый контракт с клубом и является ограниченно свободным агентом.

«Когда ты ведёшь переговоры по контракту, всегда важно, с кем ты играешь. С моими достоинствами в другом месте я мог бы играть с лучшими хоккеистами. Любой, кто что-то понимает в хоккее, знает это. Есть топ-звенья, а есть наше звено. Я играю с теми парнями, с которыми мне сказали играть», – цитирует Лайне Iltalehti.

В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «-24». В шести матчах плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка.

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