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Е. Свечников: чувствовал себя на льду как ребёнок в первом классе

Е. Свечников: чувствовал себя на льду как ребёнок в первом классе
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников рассказал, что в первом матче после 11-месячного перерыва, связанного с травмой, чувствовал себя на льду как ребёнок в первом классе. Передача Евгения помогла «Детройту» обыграть «Чикаго Блэкхоукс» (5:3).

«Удивительно. Мне казалось, что я на льду впервые, как ребёнок в первом классе. Удивительное чувство. Но ещё лучше выиграть и просто быть с парнями. В целом чувствую, что ещё не вышел на свой уровень, это займёт немного больше времени», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.

«Детройт» выбрал Свечникова на драфте 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером. В матчах прошлого регулярного чемпионата Свечников-старший участия не принимал. В НХЛ 21-летний форвард провёл 16 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2».

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