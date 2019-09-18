«Авангард» заключил контракт с канадским нападающим Клинкхаммером

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с канадским нападающим Робом Клинкхаммером, информирует официальный сайт омского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 33-летний форвард выступал за «Ак Барс», сыграл 61 матч и набрал 25 (20+5) очков. В общей сложности в КХЛ сыграл 181 матч, забросил 53 шайбы и сделал 46 передач, набрав 221 минуту штрафа при показателе полезности «+18».

За карьеру в НХЛ сыграл 193 матча, в которых забросил 22 шайбы и сделал 21 передачу при 64 минутах штрафного времени и полезности "+4".

В АХЛ провёл 431 матч, забросил 97 шайб, сделал 142 передачи, набрал 289 минут штрафа, показатель полезности «+22».

Клинкхаммер является бронзовым призёром Олимпиады 2018 года и обладателем Кубка Гагарина—2018. В «Авангарде» Роб будет выступать под 12-м номером.