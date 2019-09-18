Сушинский: Клинкхаммер – мощный нападающий, хорош в борьбе на пятаке

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал заключение контракта с канадским нападающим Робом Клинкхаммером.

«Клинкхаммер – мощный универсальный нападающий. Канадец хорош в борьбе на пятаке и силовом давлении на соперников, отрабатывает в обороне, блокирует броски, полезен в большинстве. Рассчитываем, что наш новичок сможет в ближайших матчах доказать тренерскому штабу свою необходимость», — цитирует Сушинского пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 33-летний форвард выступал за «Ак Барс», в общей сложности сыграв 61 матч и набрав 25 (20+5) очков. В общей сложности в КХЛ сыграл 181 матч, забросил 53 шайбы и сделал 46 передач, набрав 221 минуту штрафа при показателе полезности «+18».