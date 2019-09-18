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«Сибирь» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Сибирь» — «Трактор»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и челябинского «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 18 сентября, начало — в 15:30 мск.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Ермаков, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Логинов — Алексеев, Казаков — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Первушин — Комаров — Романцев;
Морозов — Ефремов, Чесалин — Торченюк — Михайлов.

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Карпухин — Меньшиков, Кручинин— Попов — Шаров;
Калинин — Жиляков, Фатеев — Карлин — Косов;
Сергиенко — Ясинский, Коньков — Малыхин — Тридчиков.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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