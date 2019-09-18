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Основной защитник «Виннипега» Бафлин обдумывает своё будущее в НХЛ

Основной защитник «Виннипега» Бафлин обдумывает своё будущее в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский инсайдер Боб Маккензи заявил, что защитник «Виннипег Джетс» Дастин Бафлин обдумывает своё будущее в НХЛ.

«Бафлин обдумывает своё будущее в НХЛ. Я не говорю, что он завершает карьеру. Но я и не говорю, что он вернётся в хоккей. Он просто думает над решением. Нет никаких сроков по принятию решения. Ни „Джетс“, ни агент хоккеиста Бен Ханкинсон не ответили на запрос о комментарии.

Дастину 34 года. У него четвёртый год его пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой в $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год $ 6 млн", — написал Маккензи в «Твиттере».

В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. Ранее сообщалось, что «Джетс» отпустили игрока из команды по личным причинам.

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