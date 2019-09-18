Вайсфельд — о Подколзине: не все могут играть в третьем-четвёртом звеньях

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о нападающем СКА Василии Подколзине.

«Подколзин – игрок для топ-6, а при переходе во взрослый хоккей не все могут перестроиться и играть в третьем-четвёртом звеньях. Он считается элитным игроком по меркам своего возраста. Не знаю, как тренеры СКА его видят – для первого-второго звеньев взрослой команды он, может быть, ещё не готов, а для нижних есть более подходящие игроки.



Чтобы пробиться в КХЛ в таком возрасте, нужно быть либо суперталантом уровня Могильного, либо играть в слабой команде, где есть возможность быть на ведущих ролях», – цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».

В семи матчах нынешнего сезона КХЛ хоккеист не набрал очков. В среднем он проводит на льду 2 минуты 54 секунды.