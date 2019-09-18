Блажиевский: самому себе надо доказывать, что ЦСКА может завоевать Кубок ещё раз

Защитник ЦСКА Артём Блажиевский поделился мнением о нынешнем сезоне КХЛ.

«Да рано пока судить о чём-либо по первым матчам, пока все ещё вкатываются в сезон, привыкают друг к другу. Во многих командах сильно поменялись составы, так что о старте можно рассуждать чуть позже.

Думаю, что у нас выдался старт неплохой. Остался костяк команды, что очень важно. К нам присоединился лишь Иржи Секач, а также в родной коллектив вернулся Богдан Киселевич. Можно сказать, что Богдан никуда и не пропадал, он отсутствовал всего один сезон. Дальше посмотрим, как будет. Считайте, что остался чемпионский состав, который завоевал Кубок Гагарина. Теперь надо доказывать, по большей части самому себе, что мы можем сделать это ещё раз", — цитирует Блажиевского News.ru.