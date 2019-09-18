КХЛ подтвердила перезаключение контракта «Авангарда» с Щербаком

«Авангард» перезаключил контракт с российским нападающим Никитой Щербаком, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Отмечается, что срок нового соглашения составит также три года.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что омский клуб подписал новый контракт с нападающим, изменив финансовые условия соглашения. Ранее контракт был рассчитан на три года и общую сумму 180 млн рублей, теперь игрок за три года получит 120 млн. Вместо 60 млн за каждый год из трёх по контракту (60-60-60) Щербак будет зарабатывать по системе 35-40-45.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Щербак сыграл в семи матчах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «0». В среднем за матч он проводит на льду 11 минут и 35 секунд.