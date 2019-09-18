«Сибирь» уступила «Трактору» в овертайме

Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке уступила челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Николая Заварухина проиграли четыре из пяти последних матчей.



Счёт в матче был открыт в середине первого периода, удачным броском отметился нападающий команды хозяев Дмитрий Саюстов. Подопечные Петериса Скудры сумели отыграться только на 36-й минуте благодаря заброшенной шайбе форварда Алексея Кручинина. Оставшееся основное время прошло без голов. В овертайме победу «Трактору» принёс точный бросок форварда Эндрю Кэлофа при игре в большинстве.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.