«Сибирь» уступила «Трактору» в овертайме
Новосибирская «Сибирь» на домашней площадке уступила челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Подопечные Николая Заварухина проиграли четыре из пяти последних матчей.
Счёт в матче был открыт в середине первого периода, удачным броском отметился нападающий команды хозяев Дмитрий Саюстов. Подопечные Петериса Скудры сумели отыграться только на 36-й минуте благодаря заброшенной шайбе форварда Алексея Кручинина. Оставшееся основное время прошло без голов. В овертайме победу «Трактору» принёс точный бросок форварда Эндрю Кэлофа при игре в большинстве.
КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2019, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Саюстов – 09:24' (5x5) 1:1 Кручинин – 35:40' (5x5) 1:2 Кэлоф (Виртанен) – 64:04' (5x4)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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