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Опубликованы составы на матч минского «Динамо» и «Амура»

Опубликованы составы на матч минского «Динамо» и «Амура»
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы минского «Динамо» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча пройдёт сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:10 мск.

«Динамо» (Минск):

Энрот (Осипков);
Дерябин — Граньяни, Костицын А. — Паре — Принс;
Эллиот — Знахаренко, Мартынов — Шор — Пулккинен;
Евенко — Готовец, Павлович — Демков — Степанов;
Дюков, Китаров, Павленко — Ковыршин — Когалев.

«Амур»:

Лангхамер (Аликин);
Витасек — Йордан, Зогорна Г. — Руденков — Зогорна Т.;
Васильев — Корягин, Ушенин Вл. — Ушенин В. — Файзуллин;
Турбин — Камалов, Лазарев — Железков — Кузнецов;
Александров, Капитуров — Горшков — Кацуба.

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