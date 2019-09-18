Опубликованы составы на матч минского «Динамо» и «Амура»

Стали известны составы минского «Динамо» и хабаровского «Амура» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча пройдёт сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:10 мск.



«Динамо» (Минск):



Энрот (Осипков);

Дерябин — Граньяни, Костицын А. — Паре — Принс;

Эллиот — Знахаренко, Мартынов — Шор — Пулккинен;

Евенко — Готовец, Павлович — Демков — Степанов;

Дюков, Китаров, Павленко — Ковыршин — Когалев.



«Амур»:



Лангхамер (Аликин);

Витасек — Йордан, Зогорна Г. — Руденков — Зогорна Т.;

Васильев — Корягин, Ушенин Вл. — Ушенин В. — Файзуллин;

Турбин — Камалов, Лазарев — Железков — Кузнецов;

Александров, Капитуров — Горшков — Кацуба.



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