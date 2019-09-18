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«Динамо» Р — «Локомотив»: Свитов заявлен 13-м нападающим гостей

«Динамо» Р — «Локомотив»: Свитов заявлен 13-м нападающим гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы рижского «Динамо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча команд состоится сегодня, 18 сентября, начало игры — в 19:30 мск.

«Динамо» Рига:

Гудлевскис (Третьяк);
Сотниекс — К. Берглунд, Эштон — Макмиллан — Маренис;
Маршалл — Балинскис, Сарканис — Улльстрём — Редлихс;
Зиле — Алишаускас, Дарзиньш — Джериньш — Разгалс;
Гимаев, Гринбергс — Павловс — Гиллис, Трасташенков.

«Локомотив»:

Лазушин (Коновалов);
Кронвалль — Савченко, Санников — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Е. Аверин — Да Коста — Денисенко;
Черепанов — Осипов, Каюмов — Иванов — Коваленко;
Афанасьев, Ильенко — Апальков — Кудрявцев, Свитов.

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