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Заварухин: «Трактор» доминировал, «Сибирь» не могла выйти из-под прессинга

Заварухин: «Трактор» доминировал, «Сибирь» не могла выйти из-под прессинга
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с «Трактором» (1:2 ОТ).

«Тяжёлый матч. По самоотдаче у меня нет претензий к ребятам, старались как могли. Были в конце шансы реализовать большинство, но не смогли реализовать. «Трактор» доминировал полтора периода, играл активно, мы не могли выйти из-под этого прессинга.

Почему начали игру не так активно, как в предыдущей домашней серии? Наверное, «Трактор» очень хорошо выходил из-под прессинга, и мы не успевали «сесть» на их защитников. Мы планировали сыграть активно, но не получилось. Делали акцент на контратаку, но сегодня «Трактор» не дал нам это сделать, они играли здорово», — передает слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

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