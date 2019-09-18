Диц: цель «Барыса» — Кубок Гагарина, я не преувеличиваю. Состав соответствует

Капитан казахстанского «Барыса» Даррен Диц рассказал о целях своей команды в нынешнем сезоне.



«Какая цель сейчас стоит перед „Барысом“? Выиграть Кубок Гагарина. Я не преувеличиваю. Перед нами каждый год стоит такая задача. Считаю, что наш состав соответствует цели. Мы каждый день хотим делать шаг вперёд. Мы знаем, что являемся сильной командой. Никого из соперников не боимся.



С Андреем Скабелкой у нас полное взаимопонимание. Да, он жёсткий специалист, но умный и справедливый. Скабелка знает систему, по которой нам надо играть, которая приносит результат. Но работы ещё очень много, мы все это понимаем.



Чувствую ли я ответственность, став капитаном „Барыса“? Мне очень приятно. Я не могу сказать, что это сложно для меня, у нас много лидеров в раздевалке. На самом деле для меня ничего не поменялось. Ребята поддерживают друг друга. Это нормальный процесс», — сказал Диц в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Пуcть американцы и канадцы учат русский». Советы лучшего защитника КХЛ Даррен Диц из «Барыса» дал откровенное интервью «Чемпионату».