Антон Бурдасов провёл первую тренировку с «Эдмонтон Ойлерз»

Нападающий Антон Бурдасов провёл первую тренировку с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз». Сегодня, 18 сентября, игрок подписал просмотровый контракт с клубом.
В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
На протяжении лета российский нападающий пытался трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге, однако предложений так и не поступило. Агент хоккеиста заявил, что у его клиента есть несколько вариантов перехода в клубы КХЛ, а клубам НХЛ он сказал: «Адиос».
Посмотреть видео можно в «твиттере» Шуми Бабаева.
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