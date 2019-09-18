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Овечкин — о награде за вклад в хоккей США: отличная награда, все мы послы

Овечкин — о награде за вклад в хоккей США: отличная награда, все мы послы
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о премии имени Уэйна Гретцки, которой он будет награждён 12 декабря. Награда вручается за большой вклад в развитие хоккея в США.

«Это отличная награда. Дело не во мне. Все мы своего рода послы, неважно, из какой страны. Вы пытаетесь развивать хоккей в Соединенных Штатах, Китае или где-то ещ. Поэтому я думаю, что это круто.

Это мой 15-й год в лиге, и каждый раз, когда вы куда-то едете, люди узнают вас, дети узнают вас. Это забавная вещь. Если не дети, то кто ещё будет играть?», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности записав на свой счёт 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

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