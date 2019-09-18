Чесалин: «Сибирь» скорее потеряла очко, чем заработала

Нападающий новосибирской «Сибири» Евгений Чесалин подвёл итоги проигранного домашнего матча с «Трактором» (1:2 ОТ).



«Первые полтора периода мы играли не в ту игру, что в предыдущих домашних матчах. Не в том русле встреча проходила. Не знаю почему сегодня отошли от своей игры. Только в третьем периоде проснулись, начали двигаться. Понимали, что у «Трактора» рано или поздно силы закончатся и наш черед придет. Были моменты, но мы их не использовали. Мы сегодня скорее потеряли очко, чем заработали. Но ничего страшного, будем брать в других матчах. «Трактор» наш прямой конкурент, увы упустили нити игры. Но не надо вешать нос, у «Сибири» ещё всё впереди», — цитирует нападающего официальный сайт КХЛ.

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