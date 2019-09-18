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Вратарь «Северстали» пропустил курьёзную шайбу после вбрасывания

Вратарь «Северстали» пропустил курьёзную шайбу после вбрасывания
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча с подмосковным «Витязем» вратарь «Северстали» Владислав Подъяпольский пропустил курьёзную шайбу после розыгрыша вбрасывания. Автором гола стал форвард «Витязя» Данила Моисеев.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Витязь»:

Самонов (Ежов);
Евсеенков — Ержабек, Макеев — Чернов — Сёмин;
Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Няттинен;
Шинкевич — Воронков, Монс — Петраков — Шевченко;
Пыленков, Выглазов — Моисеев — Ларичев, Колтыгин.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);
Макеев — Шулак, Галимов — Якимов — Алексеев;
Сизов — Хабаров, Монахов — Яковлев — Лишка;
Хохлов — Балдаев, Вовченко — Кодола — Гераськин;
Рогов — Кудак, Грачёв — Трубачёв — Морозов.

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