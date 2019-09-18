Вратарь «Северстали» пропустил курьёзную шайбу после вбрасывания

Во втором периоде матча с подмосковным «Витязем» вратарь «Северстали» Владислав Подъяпольский пропустил курьёзную шайбу после розыгрыша вбрасывания. Автором гола стал форвард «Витязя» Данила Моисеев.



Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Витязь»:



Самонов (Ежов);

Евсеенков — Ержабек, Макеев — Чернов — Сёмин;

Головков — Лаюнен, Гребенщиков — Аалтонен — Няттинен;

Шинкевич — Воронков, Монс — Петраков — Шевченко;

Пыленков, Выглазов — Моисеев — Ларичев, Колтыгин.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Макеев — Шулак, Галимов — Якимов — Алексеев;

Сизов — Хабаров, Монахов — Яковлев — Лишка;

Хохлов — Балдаев, Вовченко — Кодола — Гераськин;

Рогов — Кудак, Грачёв — Трубачёв — Морозов.