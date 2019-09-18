Рижское «Динамо» проиграло «Локомотиву»

В Риге местное «Динамо» потерпело поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3. Рижское «Динамо» впервые в нынешнем чемпионате уступило на своей арене.



Счёт во встрече был открыт на шестой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий рижского «Динамо» Давид Улльстрём. Через 10 минут «Локомотив» сравнял счёт после мощного броска защитника Рушана Рафикова. Во втором периоде соперники обменялись заброшенными шайбами Стефана Да Косты и Брэндона Макмиллана. На 43-й минуте Никита Черепанов вывел «Локомотив» вперёд, шайба стала победной.