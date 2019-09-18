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Гулявцев: «Амур» безобразно отнёсся к большинству. У нас непростой период

Гулявцев: «Амур» безобразно отнёсся к большинству. У нас непростой период
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги проигранного матча с минским «Динамо» (0:1).

«Тяжелый матч для обеих команд. Нулевая игра говорит об этом. Команды не использовали свои моменты. Мы безобразно отнеслись к большинству. Непростой период для команды, восьмое поражение подряд. Разговариваем с ребятами, пытаемся переломить ситуацию. «Динамо» с победой, готовимся к следующей игре», — передает слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб. За три секунды до конца дополнительного времени победу минчанам принёс защитник Марк-Андре Граньяни. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Юнас Энрот.

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«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
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