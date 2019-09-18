«Витязь» возглавил Западную конференцию
Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1.
Подопечные Михаила Кравеца оформили пятую победу подряд и возглавили таблицу Западной конференции, обойдя СКА и ЦСКА. На счету подмосковной команды 12 очков в семи матчах.
Первый период матча с «Северсталью» прошёл без голов. В следующие 20 минут соперники забросили сразу четыре шайбы. В команде хозяев удачные броски на свой счёт записали Александр Сёмин, Якуб Ержабек и Данила Моисеев. «Северсталь» ответила только голом ветерана Юрия Трубачёва. На 50-й минуте «Витязь» упрочил преимущество до трёх шайб благодаря оформившему дубль Ержабеку.
«Витязь» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»
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