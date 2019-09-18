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Мартынов — о плохой реализации: нужно быть готовым к встрече с шайбой

Мартынов — о плохой реализации: нужно быть готовым к встрече с шайбой
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Игорь Мартынов поделился впечатлениями от матча с хабаровским «Амуром» (1:0 ОТ).

«Хотелось бы играть в быструю игру, навязывать свою игру сопернику. Очень много моментов не получалось, нужно было играть быстрее, были бы голы. Плохая реализация? Не могу сказать, в чем причина. Нужно быть готовым к встрече с шайбой.

Готовимся к каждой игре, без разницы, выиграли или проиграли прошлый матч. «Амур» занимает последнее место в КХЛ? Какая разница, на каком месте в таблице соперник, дело в нас. Нам надо выходить и играть в свою игру. Нам не важно, как будет играть соперник», — передает слова Мартынова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
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