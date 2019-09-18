Юдин: Коробов вернётся в состав, когда партнёры начнут ошибаться в его стиле
Тренер «Амура» Александр Юдин после встречи с минским «Динамо» (0:1 ОТ) объяснил, почему белорусский защитник Дмитрий Коробов не попадает в состав хабаровской команды.
«В предыдущих играх, когда он был на льду, мы пропускали шайбы, поэтому дали шанс другим игрокам. И теперь ему надо ждать, пока эти хоккеисты начнут ошибаться в его стиле, и тогда он займет своё место в составе», — сказал Юдин в эфире «Беларуси 5».
Все три периода основного времени матча в Минске прошли без заброшенных шайб. За три секунды до конца дополнительного времени победу минчанам принёс защитник Марк-Андре Граньяни. Сухой матч оформил голкипер «Динамо» Юнас Энрот.
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«Амур» потерпел восьмое поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
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