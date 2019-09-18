Один игрок НХЛ из 24 считает Овечкина самым зрелищным игроком лиги

В Национальной хоккейной лиге провели опрос «Кто самый зрелищный игрок лиги?», в котором приняли участие 24 хоккеиста из НХЛ. Большая часть опрошенных выбрала форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, по одному игроку остановили свой выбор на россиянах Александре Овечкине и Никите Кучерове.
В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности записав на свой счёт 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.
В минувшем сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного. В плей-офф игрок выступил неудачно, его команда уступила в противостоянии с «Коламбус Блю Джекетс».
- 18 сентября 2019
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