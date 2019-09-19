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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

18 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялось четыре матча.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Сибирь» потерпела поражение от «Трактора» — 1:2 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2019, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Саюстов – 09:24' (5x5)   1:1 Кручинин – 35:40' (5x5)   1:2 Кэлоф (Виртанен) – 64:04' (5x4)

Минское «Динамо» одолело «Амур» — 1:0 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2019, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 0
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Граньяни (Пулккинен, Шор) – 64:57' (3x3)

«Витязь» победил «Северсталь» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Сёмин (Петраков, Ержабек) – 22:07' (5x4)   2:0 Ержабек (Няттинен, Аалтонен) – 27:01' (5x5)   2:1 Трубачёв (Вовченко, Шулак) – 30:51' (5x4)   3:1 Моисеев – 35:21' (5x5)   4:1 Ержабек (Сёмин, Евсеенков) – 49:50' (5x4)

Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» — 2:3.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2019, среда. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
1:0 Улльстрём (Редлихс М., Макмиллан) – 05:33' (5x5)   1:1 Рафиков (Кудрявцев, Свитов) – 16:54' (5x5)   1:2 Да Коста (Ландер) – 36:31' (5x4)   2:2 Макмиллан (Дарзиньш) – 39:59' (5x4)   2:3 Черепанов (Иванов, Каюмов) – 42:20' (5x5)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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