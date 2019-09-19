Разин: тяжёлое чувство, худшая игра «Северстали» в сезоне

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги проигранного гостевого матча с подмосковным «Витязем» (1:4).



«После игры осталось тяжелое чувство. Это, наверное, наша худшая игра, начиная с предсезонки. Я увидел много чего нового. Первый раз увидел, что можно ногой выкинуть шайбу из своей зоны. Первый раз увидел такой гол со вбрасывания. Наверное, первый раз было столько удалений за нарушение численного состава, что у нас, что и у соперника. Первый раз в этом сезоне увидел команду в таком разобранном состоянии.



Где-то можно найти позитив. Нужно оттолкнуться от дна и двигаться вперед. Надеюсь, что сегодня была наша худшая игра», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».

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