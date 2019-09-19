Кравец: «Витязь» сыграл неоднозначно, нужно не терять концентрацию

Главный тренер хоккейного клуба «Витязь» Михаил Кравец подвёл итоги выигранного матча с череповецкой «Северсталью» (4:1).
«Непростая игра. Мы понимали, что «Северсталь» — молодая команда, но она уже показала приличные игры с теми же «Авангардом», «Динамо» и «Ак Барсом». Мы настраивались очень серьёзно.
Сыграли неоднозначно. Хороший первый период. Второй период – качели, удаления. Тут нам повезло – забили два гола. До этого мы мало бросали, всё хотим в пустые ворота забить. Третий период провели получше и в обороне, и в атаке.
Хочется отметить и игру нашего вратаря. Во втором периоде 12:24 по броскам. Надо нам тоже задуматься об игре в обороне и относиться к этому более внимательно, и не терять концентрацию», — цитирует тренера официальный сайт «Северстали».
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