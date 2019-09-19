Вовченко: это была худшая игра в сезоне, хотя он только начался

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко прокомментировал результаты матча с «Витязем» (1:4).



«Это одна из самых плохих игр в этом сезоне, хотя он только начался. Третий гол получился нелепым, он и подкосил команду. Мы создали много моментов, но что-то пошло не так. У нас большие проблемы с реализацией, на данный момент она никакая.

Уже не первую игру мы так много удаляемся, особенно за нарушение численного состава. У соперника такие же ошибки были.

Обращаю ли я внимание на свои очки? Без разницы кто и что набирает, главное, чтобы команда выигрывала. Нашу двухматчевую выездную серию оценю на двойку. Сейчас нужно все силы отдать на подготовку к домашней серии, чтобы взять максимум очков. Надеемся, что болельщики поддержат нашу команду дома и у нас все получится», — приводит слова Вовченко пресс-служба КХЛ.

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