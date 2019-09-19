Панарин не доиграл матч из-за травмы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не доиграл матч с «Нью-Джерси Девилз» из-за травмы (3:4). Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу.

Артемий Панарин — нападающий, воспитанник челябинского хоккея. До начала профессиональной карьеры занимался в СДЮШОР «Витязь», там же, в Подольске, и начал свою карьеру в КХЛ. До 2011 года также выступал за «Русских Витязей» в МХЛ. В сезоне 2011/2012 был обменян в «Ак Барс», затем вернулся в «Витязь». В 2013 году перешел в петербургский СКА, с которым стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка Континента, а по итогам регулярного чемпионата

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