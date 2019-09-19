2 передачи Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Сент-Луис» Тарасенко

В ночь на 19 сентября в рамках подготовки к грядущему сезону Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» выиграл у «Сент-Луис Блюз» со счётом 3:2.



Стоит отметить, что «столичные» дважды забили на последней минуте матча: сперва Рихард Паник сравнял счет, а затем за 7 секунд до конца встречи Никлас Бэкстем вывел команду вперед. Автором еще одного гола «Вашингтона» стал Радко Гудаш.

Капитан «Кэпиталз» Алесандр Овечкин записал на свой счет две результативные передачи. Форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отличились. Голкипер Илья Самсонов отразил 11 бросков из 12.



У «Сент-Луиса» отличились Остин Погански и Зак Санфорд. Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко очков в матче не набрал, Иван Барбашев участие в матче не принимал.