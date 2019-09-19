Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о степени тяжести травмы Панарина

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) объяснил, почему российский форвард Артемий Панарин пропустил третий период.
«Это просто предосторожность. Повреждение было небольшим, с ним всё будет в порядке», — сказал Куинн.
Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Также он был признан третьей звездой матча.
В составе «дьяволов» заброшенными шайбами отметились Михаил Мальцев и Никита Гусев. Особенно эффектным вышел гол Мальцева. Михаил практически с колен переправил шайбу в ворота, защищаемые Александром Георгиевым
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