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Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о степени тяжести травмы Панарина

Главный тренер «Рейнджерс» рассказал о степени тяжести травмы Панарина
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после поражения в предсезонном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4) объяснил, почему российский форвард Артемий Панарин пропустил третий период.

«Это просто предосторожность. Повреждение было небольшим, с ним всё будет в порядке», — сказал Куинн.

Панарин отметился в матче голом на восьмой минуте второго периода, реализовав передачу Какко. Из-за растяжения Артемий не смог выйти на лёд и продолжить борьбу. Это первая шайба россиянина после перехода в нью-йоркский клуб. Также он был признан третьей звездой матча.

В составе «дьяволов» заброшенными шайбами отметились Михаил Мальцев и Никита Гусев. Особенно эффектным вышел гол Мальцева. Михаил практически с колен переправил шайбу в ворота, защищаемые Александром Георгиевым

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А Михаил Мальцев сделал всё красиво.
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