Михеев дебютировал за «Торонто», Зайцев не сыграл с бывшим клубом
«Оттава Сенаторз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу «сенаторов».
Два гола в составе «Мэйпл Лифс» забил Остон Мэттьюс, а Вильям Нюландер сделал две результативные передачи. Главным героем встречи в составе победителей стал Брэди Ткачук, набравший 2 (1+1) очка.
За «Торонто» сыграл российский нападающий Илья Михеев. Экс-форвард «Авангарда» отметился тремя бросками в створ за 16 минут и 28 секунд. Первый предсезонный матч за «Оттаву» провел Артём Анисимов — его полезность составила "+2", он нанёс два броска по воротам и выиграл 12 вбрасываний из 20. Бывший защитник «Торонто» Никита Зайцев, в межсезонье обменянный в «Оттаву», участия в матче не принял.
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