Пашков: звёзды «Магнитки» во главе с Мозякиным вынуждены превращаться в роботов

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что переход на уменьшенные площадки не пошёл на пользу московскому «Динамо» и магнитогорскому «Металлургу».

«Я вижу много матчей московского „Динамо“, которое перешло на канадскую площадку. Бросается в глаза, что команда была вынуждена отказаться от комбинаций, уменьшенная средняя зона преодолевается исключительно через борт, такой приём, как обводка, уходит в прошлое. Всё чаще мы видим простенький хоккей, когда форварды едут на пространство в четыре-пять метров перед воротами, где идёт толкотня и где решается судьба матча. Вот и весь переход. Шипачёв был обречён до предела упростить свою игру. Где-то мне даже жаль Шипачёва — его мастерство, умение увидеть и нарисовать комбинацию сегодня не востребованы.

Но главной жертвой назову не игрока, а клуб — «Металлург». Все последние годы именно «Магнитка» бережно сохраняла традиции советского комбинационного хоккея, была одной из немногих команд, которая отказывалась от ныне модного стиля «бей-беги». Но вот был запущен эксперимент с финско-канадским форматом — и звёзды «Металлурга» во главе с Мозякиным вынуждены превращаться в роботов. Печально за этим смотреть, мы, по сути, теряем свои традиции», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.