Пашков: звёзды «Магнитки» во главе с Мозякиным вынуждены превращаться в роботов

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что переход на уменьшенные площадки не пошёл на пользу московскому «Динамо» и магнитогорскому «Металлургу».
«Я вижу много матчей московского „Динамо“, которое перешло на канадскую площадку. Бросается в глаза, что команда была вынуждена отказаться от комбинаций, уменьшенная средняя зона преодолевается исключительно через борт, такой приём, как обводка, уходит в прошлое. Всё чаще мы видим простенький хоккей, когда форварды едут на пространство в четыре-пять метров перед воротами, где идёт толкотня и где решается судьба матча. Вот и весь переход. Шипачёв был обречён до предела упростить свою игру. Где-то мне даже жаль Шипачёва — его мастерство, умение увидеть и нарисовать комбинацию сегодня не востребованы.
Но главной жертвой назову не игрока, а клуб — «Металлург». Все последние годы именно «Магнитка» бережно сохраняла традиции советского комбинационного хоккея, была одной из немногих команд, которая отказывалась от ныне модного стиля «бей-беги». Но вот был запущен эксперимент с финско-канадским форматом — и звёзды «Металлурга» во главе с Мозякиным вынуждены превращаться в роботов. Печально за этим смотреть, мы, по сути, теряем свои традиции», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.
- 19 сентября 2019
-
10:21
-
10:00
-
09:39
-
09:15
-
09:05
-
08:59
-
08:53
-
08:37
-
08:23
-
07:56
-
05:50
-
04:59
-
04:23
-
03:40
-
03:24
-
01:40
-
00:57
-
00:14
-
00:00
- 18 сентября 2019
-
23:39
-
23:13
-
22:52
-
22:42
-
22:35
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:48
-
21:36
-
21:25
-
21:17
-
20:51
-
20:30