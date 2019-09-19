Хишир: филигранный гол Мальцева. У нас вся скамейка на ноги вскочила

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир прокомментировал красивый гол российского нападающего Михаила Мальцева в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги.
«Филигранный гол, больше нечего добавить. Как и трибуны, у нас вся скамейка вскочила на ноги», — сказал Хишир.
Посмотреть видео гола можно в «твиттере» NHL GIfs.
Последние три сезона 21-летний хоккеист провёл в составе СКА. В сезоне-2018/19 Мальцев отыграл 13 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету Мальцева 3 (1+2) очка в 17 играх при показателе полезности «-6». В 2018 году хоккеист защищал цвета сборной России на молодёжном чемпионате мира. В пяти матчах турнира отдал две голевые передачи.
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