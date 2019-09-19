Бурдасов — об «Эдмонтоне»: пойдёт — не пойдёт. Не узнаешь, пока не попробуешь

Нападающий Антон Бурдасов в «Инстаграме» прокомментировал заключение просмотрового контракта с «Эдмонтон Ойлерз».
«Пойдёт — не пойдёт. Не узнаешь, пока не попробуешь», — написал Бурдасов в «Инстаграме», выложив в «инстасториз» фотографию в форме «Ойлерз» с домашней арены «Эдмонтона».
В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
На протяжении лета российский нападающий пытался трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге, однако предложений так и не поступило. Агент хоккеиста заявил, что у его клиента есть несколько вариантов перехода в клубы КХЛ, а клубам НХЛ он сказал: «Адиос».
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